Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > ‘Şehrimizin birinci sorunu artık terör değil’

‘Şehrimizin birinci sorunu artık terör değil’

Büyükşehir Belediye Başkanı , iş dünyası ve STK temsilcileriyle bir araya geldi

Hüseyin KAÇAR
HÜSEYİN KAÇAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019
‘Şehrimizin birinci sorunu artık terör değil’
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, kentteki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi. Atilla burada yaptığı konuşmada Diyarbakır'da son dönemdeki değişimden bahsederek "Liderimiz, Erdoğan'ın Diyarbakır'ın kalkınmasına, huzur ve güvenine verdiği önemi hepimiz biliyoruz. Terör artık şehrimizin birinci sorunu olmaktan çıkmıştır. Diyarbakır, kamu yatırımlarıyla, yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Huzur ve güvenin sağlandığı şehrimizde artık terör değil istihdama dönük projeler konuşuluyor. İşsizliğin azalması için önemli adımlar atılıyor. Tarihten beri üretimin, ticaretin ve kültürün merkezi olan şehrimiz yeniden ayağa kalkıyor ve yatırımcılar için güvenli bir liman olarak kendini ispatlıyor" diye konuştu. İlk kez belediye olarak üretimde doğrudan yer almak, sanayi altyapısını geliştirmek ve şehrin ekonomik kalkınmasını sağlamak için 2. Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne yüzde 45, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'ne de yüzde 60 ortak olduğunun altını çizen Atilla "Bugün artık iş ve aş problemi kalmıştır, Onu da yatırımla ve üretimle aşacağız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Şehrimizin birinci sorunu artık terör değil’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN