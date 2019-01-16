‘Şehrimizin birinci sorunu artık terör değil’

BUGÜN NELER OLDU

DiyarbakırBüyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, kentteki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi. Atilla burada yaptığı konuşmada Diyarbakır'da son dönemdeki değişimden bahsederek "Liderimiz, Erdoğan'ın Diyarbakır'ın kalkınmasına, huzur ve güvenine verdiği önemi hepimiz biliyoruz. Terör artık şehrimizin birinci sorunu olmaktan çıkmıştır. Diyarbakır, kamu yatırımlarıyla, yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi haline geldi. Huzur ve güvenin sağlandığı şehrimizde artık terör değil istihdama dönük projeler konuşuluyor. İşsizliğin azalması için önemli adımlar atılıyor. Tarihten beri üretimin, ticaretin ve kültürün merkezi olan şehrimiz yeniden ayağa kalkıyor ve yatırımcılar için güvenli bir liman olarak kendini ispatlıyor" diye konuştu. İlk kez belediye olarak üretimde doğrudan yer almak, sanayi altyapısını geliştirmek ve şehrin ekonomik kalkınmasını sağlamak için 2. Karma Organize Sanayi Bölgesi'ne yüzde 45, Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'ne de yüzde 60 ortak olduğunun altını çizen Atilla "Bugün artık iş ve aş problemi kalmıştır, Onu da yatırımla ve üretimle aşacağız" dedi.