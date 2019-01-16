Suriye’de dost ve müttefiklerle işbirliğine hazırız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rus gazatesi Kommersant için "Türkiye-Rusya işbirliği, Suriye krizinin çözümü için kritik önemde" başlıklı bir makale kaleme aldı. İşte makaleden çarpıcı alıntılar;Suriye iç savaşının başlamasından itibaren Türkiye bölgedeki insani kriz ve istikrarsızlıkla başa çıkmak için ne yapmayı düşündüğünü açıklayan tek ülke. Krizin başından itibaren bir yandan insani yardımları sürdürürken diğer yandan meselenin ancak siyasi bir çözümü olabileceğini vurguladık. Bu çerçevede dost ve müttefiklerimizle birlikte terörle mücadeleyi destekleyecek, istikrarı tesis edecek ve barışı sağlayacak işbirliklerine hazırız.ABD Başkanı Sayın Donald Trump ile Aralık'ta yaptığım görüşmelerde Türkiye'nin Ortadoğu'da barış ve istikrarın yeniden tesis edilmesi için gereken adımları atmaya kararlı olduğunu ifade ettim. Bu itibarla Astana sürecini birlikte başlattığımız Rusya Federasyonu ile yakın işbirliğimizi sürdürmek arzusundayız.Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesi, doğru yönde atılmış bir adımdır. Türkiye olarak komşumuzun toprak bütünlüğünü muhafaza edecek, Suriye toplumunun tamamının siyasi temsilini sağlayacak ve şiddet nedeniyle yerlerinden edilen insanların ülkelerine dönmesini sağlayacak bir siyasi çözümden yanayız. Bu hedeflere ulaşılması için Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun işbirliği ve eşgüdüm içerisinde olmaya devam etmesi gerekmektedir. Nitekim geçen yıl müzakere ettiğimiz İdlib mutabakatı, birlikte çalışmamızın hem ülkelerimizin hem de Suriye halkının çıkarlarının korunması açısından büyük bir önemi haiz olduğunun en açık göstergesidir."Türkiye Kürtleri katledecek" veya "Kürt müttefiklerimizi yüzüstü bırakmayalım" gibi birtakım söylemlerin, Trump yönetimine baskı yapmak amacıyla dolaşıma sokulduğunu görüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye Kürtleriyle veya komşumuzun sınırları içerisinde yaşayan hiçbir kesimle sorunu yoktur.Ne ülkemizin ulusal güvenliğine tehdit oluşturan ne de Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan hiçbir unsurun varlığına tahammül etmeyeceğimizi açıkça ifade ettik, ediyoruz.Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin büyük ihtimalle 23 Ocak'ta olacağını söyledi.