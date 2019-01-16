Türkiye bu görüşü 4 yıldır dile getiriyordu

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgenin kontrolünün Türkiye'de olacağını söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan Kalın, özetle şunları söyledi:(Güvenli bölgenin detaylarıyla ilgili) Buna olumlu baktığımızı ifade etti. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın yaklaşık 4 yıldır dile getirdiği bir tekliftir. İlk defa Amerikan yönetimi tarafından en süt düzeyde bunun uygulanabilir bir plan olduğu ifade edilmiş oldu.Yaklaşık 4 yıl sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği noktaya geldiler. Bunun modelitesi nasıl olacak, nasıl şekillenecek, askeri, istihbari boyutu ne olacak, bununla ilgili görüşmeler devam ediyor. Güvenli bölge sadece Türkiye için değil, mülteciler için de bir güvenli bölge.Burada terör örgütüne koruma sağlayacak bir plana 'evet' dememiz asla söz konusu olamaz. Buranın kontrolü Türkiye'de olacak. Türkiye'nin askeri konuşlanması, istihbari faaliyetleriyle, yerel halkın sürece dahil edilmesiyle bir güvenli bölge oluşturulacak. Cerablus, El Bab, Afrin'de ve oradan İdlib'e uzanan coğrafyada bu gerçekleştirilmiş durumda. Adına güvenli bölge denmese de orada fiilen Türkiye'nin kontrolünde bir güvenli bölge hattı var. Benzer bir model Münbiç'te ve Fırat'ın doğusunda rahatlıkla uygulanabilir.