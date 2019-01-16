Ünlü şirketin Türkiye & Kuzey Afrika Bölgesi Finans Direktörlüğü'ne kritik atama

20 yılı aşkın süredir British American Tobacco'da (BAT) görev alan Frederic Tirelli, BAT Türkiye & Kuzey Afrika (Turkey & North Africa) Bölgesi Finans Direktörlüğü görevini üstlenerek bölgenin finansal faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu oldu. Türkiye'deki yeni görevine 14 Ocak itibarıyla başlayan Tirelli, 21 yıl önce İsviçre'de yönetici adayı (MT) olarak katıldığı BAT'de bugüne kadar ticari ve operasyon tarafında finans alanında birçok önemli rol üstlendi.

Ekim 2016'dan bu yana BAT İsviçre Finans Direktörlüğü görevini yürüten Tirelli, İsviçre'de daha etkin bir kaynak dağılımı sağlayarak, büyüme fırsatlarının finansman sürecini başarıyla yönetti. Tirelli aynı zamanda bu görevinde bölge sonuçlarını ve finansal önceliklerini destekleyerek DACH (Almanya, Avusturya, İsviçre) Bölgesi Finans Liderlik Ekibi'nin önemli bir parçası olarak kilit rol oynadı.

2015 yılından bu yana BAT Türkiye & Kuzey Afrika (TNA) Bölgesi Finans Direktörlüğü görevini üstlenen Shahid Afzal ise Endonezya Finans Direktörlüğü görevine atandı. BAT kariyerine 1997'de yönetici adayı (MT) olarak Pakistan'da başlayan Afzal, Türkiye'deki görevinden önce Nijerya, Senegal, Güney Kore ve Vietnam gibi birçok coğrafyada üst düzey görevlerde bulunmuştu.