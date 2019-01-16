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'da terör operasyonu: 20 gözaltı

'ın Erciş ilçesinde, jandarma tarafından bölücü terör örgütü /'ya yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2019 09:25
Van'da terör operasyonu: 20 gözaltı

'Terör örgütü üyeliği' ile 'yardım ve yataklık' suçlamalarıyla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital meteryal ele geçirildi.

Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Van İl Jandarma Komutanlığ ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yaptı. Eş zamanlı 20 ayrı adresin basıldığı operasyonda terrö örgütü üyesi oldukları ve örgüt üyelerine yardım ile yataklık yaptıkları belirlenen 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kurusıkı tabanca, 10 cep telefonu, 8 SİM kart, 2 bilgisayar, 2 hard disk, 2 hafıza kartı, 1 tablet, 267 ankesörlü telefon kartı, 2 gamalı hac logolu örgütü simgeleyen bez ve 3 örgüt mensuplarına ait fotoğraf ele geçirildi.

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Van'da terör operasyonu: 20 gözaltı
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