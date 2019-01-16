Yaşlı teyzeden oy isteyen İmamoğlu'na şok cevap

Önce İmamoğlu ile geçim sıkıntısı üzerine bir süre sohbet eden Keleş, İmamoğlu'na "Sen Tayyip Erdoğan'a bağlı değilsen oy yok." dedi. İmamoğlu'nun da "Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayıyım" demesi üzerine, Keleş, "Yok yok onlardan iş olmaz. O Türkiye'yi yer bitirir. Tayyip Erdoğan biriktirdi, o da gelir yer. Aynı Suriyeliler gibi oluruz. Biz Suriyelileri kabul ettik ama bizi kimse kabul etmez. Ben 15 günlük evliydim. Evliliğimi anlamadım. Tüp kuyruklarında, yağ kuyruklarında durduk. Onun zamanında her yer çöptü." ifadelerini kullandı.

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