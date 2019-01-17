Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 150 bin aday belediye meclis üyeliği için yarışıyor

150 bin aday belediye meclis üyeliği için yarışıyor

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019
150 bin aday belediye meclis üyeliği için yarışıyor
AK Parti'de gözler belediye başkan adaylarının ardından belediye meclis üyesi adayı olarak gösterilecek isimlere çevrildi. Yaklaşık 150 bin belediye meclis üyesi aday adayı 31 Mart seçimleri için yarışıyor. Büyük illerin ve ilçelerinin bazıları hariç belediye meclis üyesi adaylarını belediye başkan adayları belirleyecek. AK Parti'de belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinde ise sona gelindi. AK Parti bu ayın 27'sine kadar belediye başkan adayı belirleme sürecini tamamlamayı planlıyor. 19 Şubat'a kadar belediye meclis üyeliklerinin belirlenmesi süreci başlayacak
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
150 bin aday belediye meclis üyeliği için yarışıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN