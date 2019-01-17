150 bin aday belediye meclis üyeliği için yarışıyor

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'de gözler belediye başkan adaylarının ardından belediye meclis üyesi adayı olarak gösterilecek isimlere çevrildi. Yaklaşık 150 bin belediye meclis üyesi aday adayı 31 Mart seçimleri için yarışıyor. Büyük illerin ve ilçelerinin bazıları hariç belediye meclis üyesi adaylarını belediye başkan adayları belirleyecek. AK Parti'de belediye başkan adaylarının belirlenmesi sürecinde ise sona gelindi. AK Parti bu ayın 27'sine kadar belediye başkan adayı belirleme sürecini tamamlamayı planlıyor. 19 Şubat'a kadar belediye meclis üyeliklerinin belirlenmesi süreci başlayacak