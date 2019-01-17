Ali Efendi Peksak'a 12 yıl hapis cezası

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Efendi Peksak ile avukatı katıldı.

Duruşmada, bir dönem Balyoz planı davasından yargılanan CHP'li eski milletvekili Dursun Çiçek, Cemal Temizöz, Deniz Cora, Suat Aydın, Abdullah Gavremoğlu ve Ahmet Yavuz da katılan sıfatıyla hazır bulundu.

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Peksak, ByLock kullanmadığını savunarak, beraat talebinde bulundu.

Söz alan Cemal Temizöz, Balyoz davasında bir düşman ceza hukukunun uygulandığını belirterek, bunun uygulayıcılarından birinin de sanık Peksak olduğunu söyledi.

Balyoz davasıyla darbeye giden süreçte yol temizliğinin yapıldığını anlatan Temizöz, sanığın sadece silahlı terör örgütü üyeliğinden değil, iddianamede istenen diğer suçlardan da ceza alması gerektiğini ifade etti.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığa yöneltilen "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ile "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemek" suçlarından beraatine karar verdi.

Peksak'a "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan, önce 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, cezayı yarı oranında artırarak eski hakim Ali Efendi Peksak'ın 12 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, davaya müdahil olan 11 kişinin her biri için belirlenen avukatlık ücreti 5 bin 450 liranın da sanıktan tahsil edilmesine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ali Efendi Peksak'ın FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n hiyerars¸ik yapılanması ic¸erisinde bilerek ve isteyerek yer aldıgˆı, ByLock kullanıcısı olduğu, o¨rgu¨tu¨n nihai amacı dogˆrultusunda su¨reklilik arz eden eylemleriyle o¨rgu¨tu¨ u¨yesi olduğu belirtiliyor.

Sanığın kapatılan özel yetkili I·stanbul 10. Agˆır Ceza Mahkemesi u¨yeligˆine atandıgˆı aktarılan iddianamede, sahte/hukuka aykırı delillere dayanan kurgu Balyoz planı yargılamasının Peksak'ın da ic¸inde bulundugˆu mahkeme heyeti tarafından gerc¸ekles¸tirildigˆi vurgulanıyor.

İddianamede, sanığın, "anayasal düzeni, hükümet ve TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı tero¨r örgu¨tu¨ne üye olma" suc¸undan da 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.