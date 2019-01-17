Gururuma dokundu beni vicdansızlık yaktı

Alacaklarını alamadığı için CHP'li Ataşehir Belediyesi girişinde kendini yakan kaynak ustası Ramazan Karabacak (42) hayati tehlikeyi atlattı. Tedavi gördüğü Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yara ve Yanık Merkezi'nde önceki gün yoğun bakım ünitesinden normal odaya alınan Karabacak henüz polise ifadesini vermedi. Karabacak ifadesini verdikten sonra aile durumu yargıya taşıyacak. Kendine gelen ve zor da olsa konuşabilen Karabacak ilk olarak SABAH'a konuştu. İşte Karabacak'ın söyledikleri:







Çalıştığım firmadan alacağım vardı. Zaten 1 ay çalışıyorduk 3 gün sigorta yatırıyorlardı. İnşaat malzemelerini firmanın karşılaması gerekirken ücretini bizden kesiyorlardı. Ödeme istediğimdeyse Ataşehir Belediyesi'nin kendilerine ödeme yapmadığını, gidip belediyeden istemem gerektiğini söylediler. Sadece kendim için değil yanımda çalışanların da üstümde vebali var.







PROVOKATÖRLÜKLE SUÇLADI

Ben de belediyeye gittim. Birinci gün gittiğimde geri çevirdiler. İkinci gün Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Deniz Kutlu ile görüşmek için odasına girdim. Derdimi anlattım. "Elektriğim, doğalgazım kesik. Zor durumdayım" dedim. Hakkımı istedim. Bana "AK Parti provokatörlüğü yapma. Şovmensin sen, şov yapıyorsun" dedi. Ben de "Ne yapayım? Gidip intihar mı edeyim? Kendimi mi yakayım?" dedim. O da bana "Ne yaparsan yap, git yak" dedi. O an zaten ruhsal çöküntüdeydim. O da öyle söyleyince gururuma dokundu. Değerim yokmuş gibi hissettim. Beni teşvik etti. Ben de belediyeden çıkınca üzerime benzin döküp yaktım ama beni en çok vicdansızlık yaktı.







PAZAR YERİNDE ÇALIŞTI

CHP'li Ataşehir Belediyesi, Örnek Mahallesi'ndeki pazar yerinin yapımı için bir taşeron şirketle anlaştı. Gebze'de oturan kaynak ustası Karabacak burada çalıştıktan sonra yakmlaşık 20 bin lira tutarındaki alacaklarını firmadan istedi. Ancak firma Karabacak'a, Ataşehir Belediyesi'nden para alamadıklarını, onun için gidip belediyeden parasını istemesini söyledi. Karabacak, hakkını alamayınca belediyenin girişinde üzerine benzin dökerek kendini yaktı.

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NE ARAYAN VAR NE SORAN

Ramazan Karabacak'ın kardeşi Zeliha Kaya, "Kardeşimin eli ve kafası yanmış. Bugün bir ameliyat oldu. Kafası için birkaç operasyon daha geçirebilirmiş. Şu an aile çok zor durumda. Kardeşimin elleri yanmış, belki de bir daha çalışamayacak. Ataşehir Belediye Başkanı olaydan sonra hastaneye gelmiş ama gören eden yok. Aileyle konuşmadan çekip gitmiş. Oy istemeye gelirler ama. Ne arayan var ne soran. Bunun AK Parti'yle alakası yok. Kardeşim gitmiş hakkını istemiş ama bir ailenin hayatı mahvoldu" dedi.