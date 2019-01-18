AK Parti’den Erdoğan’lı 10 yıl paylaşımı

BUGÜN NELER OLDU

Sosyalmedyada birkaç gündür devam eden, kullanıcıların 10 yıl önce ve yeni çekilen bir fotoğraflarını yan yana paylaştıkları #10YearsChallenge uygulamasına AK Parti de katıldı. AK Parti'nin Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl arayla çocuklarla çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı. AK Parti'nin hesabından paylaşılan fotoğraflar, "#10YearsChallenge" etiketiyle ve "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dünden bugüne çocuklarla" ifadesiyle yayımlandı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı, takipçiler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini ifade ettikleri çok sayıda yorum yapıldı.