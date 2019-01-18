FETÖ elebaşı, Öksüz’ü bizzat yetiştirdi

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FETÖÇatı davasının gerekçeli kararında 15 Temmuz'un sivil imamlarından firari Adil Öksüz'ün Pensilvanya'da diz çöküp ailesiyle birlikte Gülen'le görüştüğü belirtildi. Gülen'in VIP kadrosunda olduğu belirtilen Öksüz'ün Feto tarafından yetiştirilen kozmik adamlardan olduğu kaydedildi. Kararda davanın 59 firari ismine kırmızı bülten çıkarıldığı bildirildi. 75 sanıklı davanın gerekçeli kararında tanık Hüseyin Gülerce'nin "Öksüz'ün görüntüsü var Pensilvanya'da. Ailesiyle diz çökmüş oturuyor. Gülen ile ailece konuşmakdemek VIP demektir. Dizi dibinde kendi özel yetiştirdiği insanlardan. Çünkü Gülen, kozmik adamlarının hepsini 'molla' tabir edilen beş yıllık eğitimle kendisi yetiştirdi. Ve bütün asker, yargı, emniyet gibi kurumlardaki en tepedeki kozmik adamlar bu mollaların içinden çıktı" sözleri yer alıyor.