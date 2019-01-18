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sanığı üniversite öğrencilerine hapis cezası

'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada yargılanan 6 üniversite öğrencisi, 2 yıl 1 ay ile 12 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2019 11:39 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 11:39
FETÖ sanığı üniversite öğrencilerine hapis cezası

Sivas 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda 15 Temmuz 2016 sonrası örgütün "hücre evlerinde" kalmaya devam ettikleri öne sürülen tutuklu sanıklar Cemil Basut, Mustafa Şahin, Muhammed Safa Delice, Okan Yılmaz, İhsan Emiroğlu ve Umutcan Damarseçkin ile avukatları hazır bulundu.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan ve son sözleri sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Basut'a 12 yıl 9 ay, Şahin'e 12 yıl, Delice ve Emiroğlu'na 6 yıl 3'er ay, Yılmaz'a 3 yıl 1 ay, Damarseçkin'e 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Delice, Emiroğlu, Yılmaz ve Damarseçkin'in tahliyesine hükmedildi.

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FETÖ sanığı üniversite öğrencilerine hapis cezası
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