Güvenli bölge önemli

BUGÜN NELER OLDU

DışışleriBakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında Menbiç'te önceki gün gerçekleştirilen terör saldırısını değerlendirdi. Çavuşoğlu, "ABD gerekli bilgileri topladıktan sonra bizimle paylaşacaktır. Arkasında kim var bu da ortaya çıkacaktır. Ama Türkiye'den böyle bir yardım talebi olursa elimizden gelen yardımı yaparız. Terör örgütleri bizim kararlılığımızı da etkilememeli, aldığımız kararları da etkilememelidir" dedi. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması hedeflenen güvenli bölge ile ilgi de Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Türkiye'nin düşündükleriyle ABD'nin düşündükleri örtüşüyor mu örtüşmüyor mu görüşmelerde belli olacak. Başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın savunduğu bu güvenli bölge, Suriye'nin kuzey bölgesindeki istikrar için de önemli, bugüne kadar Suriye'ye dönemeyen başta Kürt kardeşlerimiz olmak üzere, Suriyelilerin dönmesi bakımından da önemli. Konuyu ABD ile görüşmeye devam edeceğiz." AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da aHaber'de Murat Akgün'ün konuya ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı: "Otonom bir bölge olarak bu güvenli bölge öneriliyorsa bu durum Türkiye'nin çıkarlarına aykırı. Çekiç Güç gibi bir durumu Türkiye asla kabul etmez. Biz o bölgenin orada yaşayanlar için güvenli hale gelmesini hedefliyoruz."Çavuşoğlu, "FETÖ her yerde olduğu gibi Makedonya'da da ilişkilerimizi zehirlemek için çaba sarf ediyor. Türkiye'ye teslim edilmesini istediğimiz kişilerin listesini dostum Nikola'ya verdim. Türkiye'nin güvenliği, Makedonya ve Balkanlar için önemli" dedi. Makedonya Dışişleri Bakanı Dimitrov da FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanında olduklarını kaydetti.