İstanbul’da ilk ankesör kararı: 6 yıl 3 ay hapis

FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasında görev alan mahrem imamlarla ankesörlü hat üzerinden ardışık şekilde arandığı belirlenen askerlere yönelik İstanbul'da yürütülen davada ilk karar çıktı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, istanbul Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından düzenlenen iddianame kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Yarbay rütbesiyle görev yapan Akın Yıldızhan hakkında mahkumiyet kararı verdi.

Yargılamanın 4. duruşmasında, Akın Yıldızhan'ın örgütün sohbet toplantısı adı altında düzenlediği örgütsel toplantılara katıldığı, örgüte himmet verdiği, örgüt tarafından asker olarak TSK'nın içerisine yerleştirildiği ve askeri yapılanma içerisine yerleştikten sonra da örgüt içerisinde mahrem imam olarak görev yapan örgüt yöneticileri tarafından gizlilik esasına dayalı olarak takibinin yapıldığı belirtildi. Ayrıca, örgütün illegal askeri yapılanmasının genel tavrına uygun olarak gizlilik gereğince irtibatın ankesörlü/sabit telefondan sağlandığı, asker kişi olmasına rağmen devlet hiyerarşisi dışında örgüt hiyerarşisine girdiği ve hareket ettiği kaydedildi. Akın Yıldızhan'ın gizliliği ve örgütün illegal faaliyetlerini bilerek örgüt içerisinde yer aldığı ve örgütün amaçları ile eylemleri doğrultusunda hareket ederek FETÖ/PDY'ye üye olduğu ifade edildi.

SABİT HATLARDAN DEFALARCA ARANMIŞ

Sanığın FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasında faaliyet yürüten ve asker şahıslardan sorumlu olan sivil imamlar tarafından asker şahıslarla örgütsel gizlilik ve hücresel teşkilatlanma gereği iletişim amacıyla kullandığı soruşturma birimince tespit edilen ve G. Büfe'ye tahsis edildiği anlaşılan sabit hat haricinde aynı amaçla kullanıldığı anlaşılan 2 sabit hattan 3 kez arandığı belirlendi. Akın Yıldızhan'ın ayrıca G. Büfe'ye ait hattan da bir grup içerisinde yer aldığı tespit edilerek 2 kez arandığı kaydedildi.

6 YIL 3 AY HAPİS

Dava kapsamında kararını veren mahkeme heyeti, Akın Yıldızhan'ın 6 yıl 3 hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Bu şekilde İstanbul'da yürütülen ankesör davalarında ilk karar çıkmış oldu…