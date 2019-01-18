Terör bağlantısı nedeniyle sınır dışı edildi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'de Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad muhabiri olarak görev yapan Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma'nın dün sabah sınır dışı edildiğini bildirdi. Sınır dışı kararının, Boersma'nın Türkiye'de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını vurgulayan Altun, "İlgili makamlarımızla bir süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; tarafımızdan şahsın Türkiye'ye giriş ve çıkışları hakkında bilgi talep edilmiştir" dedi. Altun sözlerini şöyle sürdürdü: "Hollanda, Türkiye'ye bugün sınır dışı edilen muhabirin el Nusra cephesi ile bağlantıları olduğunu söyledi. Hollanda'dan gelen istihbarat üzerine hareket ettik ve ihtiyati tedbir aldık. Güvenilir bir yabancı devlet kurumu size, vatandaşlarından birinin terörle bağlantısı olduğunu söylerse, işinizi şansa bırakmazsınız. Hollanda makamları, bu sonuca neden vardıklarını tek başına açıklayacak konumdadır. İstihbaratlarının güvenilirliği hakkında spekülasyon yapmayacağız."