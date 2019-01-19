6 ay sonra açıklayabildiler

TERÖR örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın Şam yıllarında uzun süre yanında kalarak sözde sekreterya görevini yürüten ve 28 yıldan beri dağ kadrosunda bulunan Armanç kod adlı kadın terörist Suna Kızılkaya'nın 6 ay önce Hakurk'a düzenlenen hava harekâtında 13 teröristle birlikte öldürüldüğü ortaya çıktı. Örgüt, kadın teröristin ölüm haberini 6 ay sonra duyurdu. Suna Kızılkaya hakkında 34 güvenlik görevlisini şehit etmekten arama kararı vardı. Muş nüfusuna kayıtlı kadın terörist Van, Muş, Hakkâri, Siirt ve Şırnak Başsavcılıklarınca aranıyordu. Özgür CEBE/SABAH