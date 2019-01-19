Adı Külliye’de yaşayacak

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İstanbul'da yıllarca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyunda motosikletiyle görev yapan, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü hainler tarafından şehit edilen polis memuru Kemal Tosun'un adı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaşayacak. Cumhurbaşkanlığı korumalarının kullandığı Külliye'deki spor salonuna Şehit Kemal Tosun'un adı verildi. 28 yıllık polis memuru Kemal Tosun, Özel harekât amirini o geceden sonra ad�� 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olacak Boğaziçi Köprüsü'ne götürmesi gerekiyordu. Amire, "Etraf asker dolu, ama bir şekilde götürürüm" dedi. Köprüye ulaştığında buradaki FETÖ'cü hainlerin kurşunlarına hedef olarak şehit oldu. Cenazesi memleketi Niğde'ye defnedildi. Şehadetinden sonra Tosun'un adı Niğde'de ve yıllarca görev yaptığı İstanbul'da okullara verildi. Şehit polis memuru Kemal Tosun'un adı Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de yaşayacak. Tosun'un adı, ağırlıklı olarak Cumhurbaşkanlığı korumalarının kullandığı Külliye'deki spor salonuna da verildi. Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 2017 Ramazan ayında Tosun'un ailesinin evinde iftar yapmıştı. Erdoğan, şehit Kemal Tosun'un eşi Zuhal Tosun'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim teslim etmişti.