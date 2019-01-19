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Bu teröristlerin iadesini istiyoruz

’a kaçan ’cülerin ‘üçüncü ülkeye iadesine’ değerlendirme yapan , “Teröristlerin iadesini istiyoruz” dedi

YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019
Bu teröristlerin iadesini istiyoruz
Ankara Batı Adliyesi'ndeki adli görüşme odalarında (AGO) incelemelerde bulun Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin üçüncü bir ülkeye gönderilme çalışmalarının "gizliden gizliye yürütüldüğü" iddiasına ilişkin de şu açıklamayı yaptı: "Gizliden gizliye yürütülen konular, hukukun konusu olmaz. Bizler alenileşmiş, adli yardımlaşma kapsamındaki konularla ilgileniriz. Elbette bu konularla ilgili biz Türkiye'de hukukun yargı mekanizmalarının talep ettiği bu teröristlerin iadesini istiyoruz. Bu konuda da Türkiye Cumhuriyeti olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Tüm gelişmeleri ve sonuçları hep beraber devlet ve hükümet olarak takip ediyoruz."
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Bu teröristlerin iadesini istiyoruz
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