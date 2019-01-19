Doğu’daki tablo bu seçimde değişecek

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, SABAH Gazetesi'ni ziyaret etti ve 31 Mart yerel seçimleri ve kampanya dönemine ilişkin önemli mesajlar verdi. 31 Ocak'ta açıklanacak manifesto ve seçim kampanyalarının "gönül belediyeciliği" konsepti ve sloganı üzerine kurulacağını açıklayan Kurtulmuş şunları söyledi:Seçim kampanyasını gönül belediyeciliği konsepti üzerine kuracağız. Ana slogan bu olacak. 'Hanlar-hamamlar, yollar yapabilirsiniz ama esas olan gönüllere girmektir' diyeceğiz. Esas mesele gönüllere girebilmektir.Manifesto 10 maddeden oluşacak. Son şekli verildi, Cumhurbaşkanına sunulacak. Gönül belediyeliği, yatay mimari gibi detaylar olacak.Kentlerin birlikte yönetimini aslında biz yapıyoruz. AK Partili başkanlar her ay bir ilçenin semtinde, mahallesinde belediye meclisi toplantısı yapar 'buna halk meclisi' derdi. Daha çok halkın içine giren, halka dokunan, halkın taleplerini, eleştirileri,taleplerini dinler. Bu tarz rol model olarak uygulanabilir.Anket çalışmalarına baktığımızda sıkıntılı bir sonuç görünmüyor Ankara, İstanbul açısından. Halk, PKK karşılığı olan partilere bir mesafe koyuyor. Doğuda halkın bu seçimde duyarlı bir biçimde oy vereceğini, hem kendi güvenliği, hem kendi şehirlerinin geleceği için doğru tercih yapacağını düşünüyorum. Bir miktar bazı yerlerde siyasal bilinç içinde oy kullanan kesim olabilir. 2014'e göre çok farklı bir tablo ortaya çıkacak.