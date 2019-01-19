Erdoğan Tok kimdir? AK Parti İlkadım Belediye Başkanı Adayı Erdoğan Tok oldu

1965 yılında Çaykara'da dünyaya gelen Erdoğan Tok, çocukluk ve gençlik yıllarını Ordu'da geçirmiştir. Babasının işleri dolayısıyla Ordu'nun Bucak mahallesine yerleşen Erdoğan Tok, eğitim hayatının önemli bir dönemini çocukluk ve gençlik hayallerinin izlerini taşıdığı bu şehirde tamamlamıştır.



Çocukluk yıllarında aktif kişiliğiyle dikkat çeken Erdoğan Tok, İlkokul ve Lise yıllarında da birçok sosyal ve kültürel aktiviteler içerisinde bulunmuştur.

Öğrencilik yıllarından itibaren siyasal, sosyal ve sportif faaliyetler içerisinde bulunan Erdoğan Tok, hentbol, voleybol ve masa tenisi gibi çeşitli spor dallarıyla ilgilenmiştir. Profesyonel hentbol, masa tenisi oyuncusu ve hakemi olan Erdoğan Tok, kazandığı birincilik ve derecelerle spordaki kariyerini yükseltmiştir.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinde ve hayır kurumlarında 10 yıl süreyle yöneticilik ve yönetim kurulu başkanlığında bulunan Erdoğan Tok, 19 yaşından itibaren (1984) siyasi çalışmaların içerisinde yer almıştır. Siyasi yaşamında 29 yılı deviren Erdoğan Tok, 1998-2000 yıllarında Fazilet Partisi Merkez İlçe Başkanlığı, 2002-2003 yıllarında AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkanı Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.



2004 yerel seçimlerinde İlkadım Belediye Başkanlığına seçilerek beş yıl süreyle görev yapan Erdoğan Tok, 2010-2013 yıllarında ise TBMM Müşaviri olarak görev yaptı.



İngilizce ve Arapça bilen Erdoğan Tok, evli ve üç çocuk babasıdır.