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merkezli 17 ilde operasyon

Giriş Tarihi: 19.1.2019
İzmir merkezli 17 ilde operasyon
İzmir: TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik ankesör soruşturmasında 17 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 61 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak: 5 ildeki asker imamları operasyonunda 2'si muvazzaf asker 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli: 13 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Diyarbakır: Gaybubet evinde iki şüpheli gözaltına alındı.
Adana: 37 asker tutuklandı.
Isparta: Öğretim görevlisi Ö.F.Ç. tutuklandı.

Ceyhan TORLAK-Murat KARAMAN-Şaban YILMAZ/ SABAH
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İzmir merkezli 17 ilde operasyon
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