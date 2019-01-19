İzmir merkezli 17 ilde operasyon

İzmir:
TSK'daki kripto yapılanmasına yönelik ankesör soruşturmasında 17 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 61 şüpheli gözaltına alındı. Zonguldak:
5 ildeki asker imamları operasyonunda 2'si muvazzaf asker 6 şüpheli gözaltına alındı. Kocaeli:
13 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı. Diyarbakır:
Gaybubet evinde iki şüpheli gözaltına alındı. Adana:
37 asker tutuklandı. Isparta:
Öğretim görevlisi Ö.F.Ç. tutuklandı. Ceyhan TORLAK-Murat KARAMAN-Şaban YILMAZ/
SABAH