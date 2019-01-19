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Kaçakçılık operasyonunda 11 tutuklama

merkezli 6 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 kişi tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2019 11:35
Kaçakçılık operasyonunda 11 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2017'de düzenlenen 17 operasyonda ele geçirilen 560 bin 250 paket kaçak sigara ile 1 ton 754 kilogram kaçak nargile tütünüyle ilgili Van, İstanbul, Hakkari, Adana, Ağrı ve Batman'da çalışma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Van'da 34, Hakkari'de 2, İstanbul, Adana, Ağrı ve Batman'da 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 21'i emniyetteki ifadelerinin ardından, 5'i de savcılıkça serbest bırakıldı.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 11'i tutuklandı.

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Kaçakçılık operasyonunda 11 tutuklama
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