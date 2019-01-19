Kurtulmuş: Millet gibi düşünmeyen cumhurbaşkanı olamayacak

Rize'de belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuşan Kurtulmuş, AK Parti'nin reformlar partisi olduğunu belirterek en büyük reformun cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine geçiş olduğunu söyledi.

"KÖTÜ KOMŞU MİLLETİ EV SAHİBİ YAPTI"

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde büyük olaylar olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Bütün hepsini geride bırakalım, 2007 yılında yapılan seçimlerde AK Parti'nin çoğunluğuna rağmen Mecliste cumhurbaşkanı seçtirmediler. Niçin, çünkü bu millet; 'bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adamlardı' onların zihniyetinde. Bu millet cumhurbaşkanını seçmeye layık bir millet değildi. Kim seçerdi cumhurbaşkanını? Kapalı kapılar ardında, Türkiye'yi yönettiğini zanneden bir avuç azınlık kimin cumhurbaşkanı olacağına karar veriyor. 2007'de büyük bir kriz ortaya çıktı. O krizin sonunda Allah'a çok şükür, kötü komşu milleti ev sahibi yaptı. Millet cumhurbaşkanını kendisi seçmeye karar verdi ve kendisine benzeyen birisini, içinden çıkan birisini, Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti" dedi.

ARTIK SÖZ MİLLETTE...

Millet gibi düşünmeyenlerin cumhurbaşkanı olamayacağını söyleyen Kurtulmuş, "Milletin çarşısından, pazarından geçmeyen, milletin camisiyle, mescidiyle işi olmayan, milletin tarihiyle, kökleriyle irtibatı olmayan, milletin düşünde horon oynamayan, halay çekmeyen, cenazesinde ağıt yakmayan, velhasıl millet gibi olmayan, millet gibi düşünmeyen, millet gibi inanmayan hiç kimse cumhurbaşkanı olamayacak. Size benzeyen kimse, o cumhurbaşkanı olacak" diye konuştu.

İŞTE AK PARTİ ADAYLARI

Kurtulmuş, partisinin Rize belediye başkan adaylarını da açıkladı. Buna göre; Ardeşen'de Avni Kahya, Fındıklı'da Mustafa Zorlu, Pazar'da Ahmet Basa, Hemşin'de Halim Kazım Bekar, Çayeli'nde Mustafa Baltacı, Güneysu'da Rıfat Özer, Derepazarı'nda Ahmet Yıldız, İyidere'de Saffet Mete, Kalkandere'de Kenan Yıldırım, İkizdere'de Ali Fuat Yıldırım, Çamlıhemşin'de Osman Haşimoğlu, Kendirli'de Alaattin Serdar, Salarha'da Hasan Kara, Muradiye'de Musa Süreyya Balcı, Tunca'da Ahmet Naci Aytemiz ve Madenli'de Necip Yazıcı aday olarak gösterildi.

Rize Belediye Başkanlığı için daha önce Rahmi Metin'in ismi açıklanmıştı.