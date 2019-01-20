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AK Parti Çatalpınar Belediye Başkanı adayı ! Ahmet Türe kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ’da aday tanıtım toplasında konuştu. Başkan Erdoğan AK Parti’nin Ordu adaylarını açıkladı. AK Parti Çatalpınar Belediye Başkanı Adayı kimdir? Ahmet Türe nereli? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 20.1.2019 16:34
AK Parti Çatalpınar Belediye Başkanı adayı Ahmet Türe! Ahmet Türe kimdir?

Başkan Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde il il adayları açıklamaya devam ediyor. Bugün Ordu aday tanıtım toplantısında konuştu ve adayları açıkladı. AK Parti Çatalpınar Belediye Başkanı Adayı Ahmet Türe? İşte yanıtı…

AHMET TÜRE KİMDİR?

1960 yılında, Çatalpınar da doğdu.

İlkokulu Çatalpınar da okudu. 1973-75 Yıllarında Çatalpınar Kur'an Kursu ,1975-78 Çatalpınar Orta okulu, 1978-81 Fatsa Lisesi'den mezun oldu.

1987 yılında, Çatalpınar Tarım Kredi Kooperatifi'nde göreve başladı. 1990-97 yılları arası Aybastı ,1997-2009 yılları arasında Çatalpınar Tarım Kredi kooperatifi' de müdürlük yaptı, 2009-2013 yılları arası Sinop Tarım Kredi Kooperatifi Müdürlüğü yaptı.

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AK Parti Çatalpınar Belediye Başkanı adayı Ahmet Türe! Ahmet Türe kimdir?
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