AK Parti Kabadüz Belediye Başkanı adayı Yener Kaya oldu! Yener Kaya kimdir?

Başkan Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde il il adayları açıklamaya devam ediyor. Bugün Ordu aday tanıtım toplantısında konuştu ve adayları açıkladı. AK Parti Kabadüz Belediye Başkanı Adayı Yener Kaya kimdir? İşte yanıtı…

YENER KAYA KİMDİR?

Yener Kaya kimdir?

1966 Yılında Yokuşdibi Yeşilyurt mahallesinde doğdu.



İlkokulu Yokuşdibi Yeşilyurt mahallesinde orta ve liseyi Ordu ilinde tamamladı.



İş hayatına ticaretle başladı.



1992 yılında Yokuşdibi Belediye Başkanlığının açmış olduğu memurluk sınavını kazandı.



Muhasebeci olarak 16 yıl boyunca belediyede çalıştı.



30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde AKP'den Belediye Başkanı oldu.



Kabadüz Belediye Başkanlığı olarak görev yapmaktadır.



Başkan Yener Kaya evli ve 3 çocuk babasıdır.