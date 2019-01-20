AK Parti Korgan Belediye Başkanı adayı Tuncay Kiraz oldu! Tuncay Kiraz kimdir?

Başkan Erdoğan 31 Mart seçimleri öncesinde il il adayları açıklamaya devam ediyor. Bugün Ordu aday tanıtım toplantısında konuştu ve adayları açıkladı. AK Parti Korgan Belediye Başkanı Adayı Tuncay Kiraz kimdir? İşte yanıtı…

TUNCAY KİRAZ KİMDİR?

1972 yılında, Ordu'nun Korgan ilçesinde doğdu.



Lise mezunu, gayrimenkul sektöründe işletme sahibi, 2005-2012 yılları arasında İstanbul Korganlılar dernek başkanlığı, 2009-2013 yıllarında İstanbul Ordulular Dernek Federasyonu başkan yardımcılığı ve Ordulular Birliği Hizmet Vakfı genel sekreterliği görevinde bulundu.



Siyasete Ak Parti'de başlayan Tuncay Kiraz, 2005-2009 yıllarında, İstanbul Beylikdüzü'nde kurucu yönetim kurulu üyeliği ve ilçe başkan yardımcılığı 2007 genel seçimlerde ve 2009 yerel seçimlerde ilçe seçim koordinasyon merkezi başkanlığı ile 2009 seçimlerinde İstanbul Beylikdüzü Belediye Meclis üyeliği görevine seçildi.

İş gücü ve insan kaynakları uzmanlığı ile Ak Parti Siyaset akademisini tamamladı.



Tuncay Kiraz, evli ve 2 çocuk babasıdır.