Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ordu belediye başkan adaylarını açıklamadan önce dışarıda bekleyen vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

21.5 KAT TRİLYON YATIRIM YAPTIK

Ordu'da bir şeylere müdahale edildiyse sebeplerini anlıyor olmalısınız. Bu seçimde bizler Ordu'da adeta yeniden bir dirilişi ortaya koymak istiyoruz. Birçok şeyler oldu heyelanlar vs. Hükümetimiz anında orada oldu. Bizler 21,5 kat trilyon Ordu'ya yatırım yaptık. Her türlü destekleri verdik. Üniversitesiyle, hastanesiyle her şeyiyle. Bunları vermeye devam edeceğiz.

BU SEÇİMDE DE YAPACAĞINA İNANIYORUM

Geçen seçimdeki rekoru kırmanız durumunda bizleri çok memnun edeceksiniz. Ordu şanına yakışanı geçen seçimde yaptı, bu seçimde de yapacağına inanıyorum

