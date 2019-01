Cumhur İttifakı’nı zafere taşıyacağız

BUGÜN NELER OLDU

Bir asır önce Samsun'da başlayan yolculuk, asla bitmeyecek mücadelenin sembolüdür. Bu yıl 19 Mayıs'ı farklı kutlayacağız. Cumhur İttifakı'yla gönül birliğini 31 Mart'ta hep birlikte zafere taşıyacağız. 2023'te de Cumhuriyetimiz'in ilanının 100'üncü yıldönümüne ulaşacağız. Bay Kemal 'çiftçiler aç' diyor. Ya, eline diline dursun. Bunun işi gücü yalan, iftira...Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti'nin Samsun ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. İşte Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki programa katılan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Biz yolumuza şehrine ve ülkesine hizmet için yola çıkan dava erleriyle devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'yla kurduğumuz gönül birliğini inşallah hep birlikte yüceltecek, hep birlikte zafere taşıyacağız. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100. Yıldönümü. Gazi, 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıktı ve 19 Mayıs'ta Samsun'a ulaşarak İstiklal Harbimizin meşalesini burada yaktı. Bu yıl 19 Mayıs'ı daha farklı bir heyecanla, anlamla kutlayacağız. Önümüzdeki yıl da TBMM'nin açılışının, 2023 yılında da Cumhuriyetimizin ilanının 100. yıldönümüne ulaşacağız.Bazıları için Samsun'da atılan ilk adım da, Ankara'da faaliyete geçen Meclis de, Cumhuriyetimizin kuruluşu da demokrasiye geçişimiz de sadece slogandan, sadece istismardan ibarettir. Biz ise bunların her birini milletimizin kadim yolculuğunun yakın dönemdeki işaret taşları, yön levhaları olarak görüyoruz. Bu tarihlerin her birinin önemini, değerini, misyonunu, anlamını çok iyi biliyoruz. İşte o anlayışla 2019'dan 2023'e kadar olan Milli Mücadele ve yeni devletimizin kuruluş dönemini kesintisiz bir kutlama programıyla değerlendirmeyi planlıyoruz. 16 Mayıs'ta başlayıp 29 Ekim 2023'e kadar devam edecek bu süreçte hem Milli Mücadele'nin kendisini hem de gerisindeki o muhteşem arka planı milletimizle ortaya koyacağız.Bay Kemal diyor ki 'Çiftçiler aç, çiftçilerin ellerinden toprakları alınıyor'. Ya eline, diline dursun. Samsun çiftçilerine toplamda 2 katrilyon tutarında tarımsal destek verdik. Ama bundan haberi yok. Haberi olmaz da. Çünkü bunun derdi yalan, iftira. 1,5 milyona yakın tazminata mahkum oldu. İşi, gücü yalan. Şu anda devam eden mahkemeler var. Samsun, 31 Mart'ta iftiracılara, istismarcılara, kifayetsiz muhterislere derslerini vermeye hazır mısınız?AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Keçiören Neşet Ertaş Gösteri Merkezi'nde vatandaşlarla buluştu. Salondaki gençlerin, "Reis'i ara" talebi üzerine Özhaseki, Erdoğan'ı cep telefonundan aradı. Erdoğan, salondakilere hitabında, "Bu seçimlerde Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerimizde yedi düvel bize karşı birleşmiş vaziyette. Sayın Bahçeli'nin 'Zillet ittifakı' dediği, benim de 'İllet ittifakı' dediğim bu yapılanmaya karşı büyük bir gayretle buralarda zafere koşacağız" dedi.Ülkemizi dışardan yıpratmaya çalışanların değirmenlerine su taşıyanlar Türkiye'nin önünü keserek türbülansa girmesini, amaçlıyor. CHP'nin kimlerle birlikte hareket ettiğine baktığınızda amacı açıkça görürsünüz. Milletimizle bir olduk, 16 yıllık kazanımlarına sahip çıktık. İnşallah 31 Mart'ta da aynısını sizlerle beraber yapacağız.Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın "Truva Sonatı"nın Ankara Prömiyeri'ni izleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, konserin ardından kulise giderek Fazıl Say'ı tebrik etti. Fazıl Say, kuliste Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile tokalaşarak, "Tekrar hoşgeldiniz. Teşekkür ederim geldiğiniz için" dedi. Emine Erdoğan, Say'a konserle ilgili, "Harikaydı" dedi. Say, Erdoğan'a albümlerinden bazılarını hediye etti. Say, İstanbul Senfonisi eserini, "Sayın Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan'a saygıyla' yazarak imzaladı. Erdoğan, Say'a teşekkür ederken, Say da Erdoğan'a "İyi ki geldiniz" diye karşılık verdi. Konseri izleyen ABD'li senatör Lindsey Graham, daveti için Erdoğan'a teşekkür etti.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li Senatör Lindsey Graham ile Fazıl Say konseri izlemesinden memnuniyet duyduğunu belirtti. Bahçeli, "Cumhurbaşkanı'nın Fazıl Say'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmesini de anlamlı buldum. Sanatın siyasetteki sertlikleri yumuşatacağı, hoşgörü ve muhabbet bağlarını güçlendireceği kanaatindeyim. Bu konuda bir tavsiyem var. Cumhurbaşkanı, Tuluyhan Uğurlu'yu da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edip büyük Türkiye senfonisini dinleyip dinletirse çok anlamlı, çok değerli, çok isabetli olur inancındayım" ifadelerini kullandı. ANKARA