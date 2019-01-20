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Sahte adres kaydı yapan nüfus memuru tutuklandı

Giriş Tarihi: 20.1.2019
Sahte adres kaydı yapan nüfus memuru tutuklandı
BÜYÜKÇEKMECE ilçe nüfus müdürlüğünde görevli bir personelin boş konutlara nüfus kaydı yaptığı iddiasıyla yapılan bir şikayet üzerine, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Büyükçekmece Beledilyesi'nde çalışırken iki yıl önce geçici olarak nüfus müdürlüğünde görevlendirildiği belirlenen nüfus memuru M.Ö.S'nin, ilçedeki boş konutlara Eylül- Aralık 2018 arasında 354 kişinin sahte adres kaydını yaptığı tespit edildi. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan M.Ö.S, sevk edildiği mahkemece "resmi evrakta sahtecilik" yaptığı iddiasıyla tutuklandı. Öte yandan, söz konusu adres beyanlarıyla ilgili Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu da inceleme başlattı.
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Sahte adres kaydı yapan nüfus memuru tutuklandı
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