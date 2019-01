Yerel seçimde 53 bin 99 Suriyeli oy kullanabilecek

BUGÜN NELER OLDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de düzenlenen 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Adıyaman, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Tunceli valileri ile jandarma ve emniyet müdürleri de yer aldı. Bu yıl 7 bölgede 'Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı' düzenleyeceklerini belirten Soylu, toplantılarda, seçimin her alandaki güvenliğini ve esas itibarıyla sağlıklı bir seçim ortamı oluşturmak için alınacak tedbirleri gözden geçireceklerini anlattı.Seçimlerde yurt genelinde 547 bin kolluk kuvveti görevlisinin vazife başında olacağını belirten Soylu, Suriyelilerin oy kullanmasıyla ilgili tartışmalara da açıklık getirdi. Soylu, şunları söyledi: "Klişe haline gelmiş bir tartışma konusu da Suriyelilerin oy kullanma meselesidir. Türkiye'de 3 milyon 632 bin 622 Suriyeli, uluslararası korunma statüsüyle ülkemizde bulunmaktadır. Sokakta gördüğünüz her Suriyelinin oy kullanma hakkı yoktur, böyle bir şey mümkün de değildir. Oy kullanma hakkı ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına hak kazanmış Suriyeliler için mümkündür. Bunun da toplam sayısı şu an itibarıyla çocuklar da dahil olmak üzere Türkiye'de 79 bin 820 kişidir. Reşit olmayanları çıkardığımızda, seçimde oy kullanabilecek olanların sayısı 53 bin 99'dur. Rakamlar ortadadır. Seçim için manipülasyon yapan, birtakım kamu görevi titrini de üzerine almış kişilerin sorumsuz açıklamalarını da şiddetle telin ediyorum, ayıplıyorum ve kınıyorum."