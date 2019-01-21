3.6 kilo altınla sınırda yakalandı, serbest kaldı

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Kayseri'de3 kilo 600 gram altınla yurt dışına çıkmak isterken yakalanan FETÖ hükümlüsü sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı. Yargılandığı FETÖ/PDY davasında 3 yıl 1 ay hapis cezası alan ve umreye gitmek üzere havalimanına giden Sami Boydak'ın valizinde yapılan incelemede polis ekipleri bin 59 adet çeyrek altın, 220 adet yarım altın, 138 adet tam altın, 8 adet 'Gremse' tabir edilen altın olmak üzere toplamda bin 425 adet yaklaşık 3 kilo 600 gram altın buldu. Ayrıca 1 adet 40 bin TL'lik çek ve 200 bin TL'lik senet ele geçirildi. Ancak Boydak, savcılık tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.