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Aranan 2 DHKP-C'li, ’da yakalandı

'da, çeşitli suçlardan aranan terör örgütü DHKP-C üyesi 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 10:40
Aranan 2 DHKP-C'li, İstanbul’da yakalandı

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Mücadele Şube ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan C.K. ve E.Ü. adlı 2 terör şüphelisini takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yerleri tespit edilen terör örgütü DHKP-C üyesi 2 şüpheli, Cuma günü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirilen 2 zanlı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak'la suçlanıyor.

DHKP-C üyesi 2 şüphelinin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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Aranan 2 DHKP-C'li, İstanbul’da yakalandı
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