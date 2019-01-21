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’den için donör çağrısı

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019
Bekir Pakdemirli’den Öykü Arin için donör çağrısı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ilik nakli bekleyen 3.5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için donör çağrısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 11. Berlin Tarım Bakanları Zirvesi'ne katılmak üzere Almanya'da bulunan Pakdemirli, Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı ile telefondan görüntülü görüştü. Pakdemirli, "Öykü için üzerimize düşen ne varsa yapalım" dedi. Kendisinin de 2, 10 ve 12 yaşlarında çocukları olduğunu kaydeden Pakdemirli anne Yazıcı'ya "Hem devlet olarak, hem de ben sosyal medya hesabımdan donör ve kan bağışı çağrısında bulunacağım" diye konuştu. Pakdemirli daha sonra sosyal medya hesabından video paylaştı. Pakdemirli, "Öykü ve onun gibi sağlığına kavuşmayı bekleyen binlerce yavrumuz için kan bağışında bulunalım, yavrularımıza umut ışığı olalım" ifadelerini kullandı.

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Bekir Pakdemirli’den Öykü Arin için donör çağrısı
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