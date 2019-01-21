Eski HDP'li vekil terör örgütüyle bağını koparmamış

- Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Van Milletvekili Lezgin Botan hakkında "görevi yaptırmamak için direnmek", "hakaret", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "suç işlemeye alenen tahrik" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından verdiği 18 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasının gerekçesini açıkladı - Gerekçeli kararda daha önce de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada mahkumiyetine karar verilen sanığın, karardan sonra da silahlı terör örgütü PKK ile organik bağını koparmadığı, eylemlerine süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz edecek şekilde, terör örgütünün hiyerarşik bağı altında devam ettiği belirtildi

VAN (AA) - Eski HDP Van Milletvekili Lezgin Botan'a verilen hapis cezasının gerekçeli kararında, sanığın daha önce de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ceza almasına rağmen terör örgütü PKK ile organik bağını koparmadığı bildirildi.

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında açılan davada 18 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı Lezgin Botan ile ilgili gerekçeli kararını tamamladı.

Kararda, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen terörist için Erciş ilçesinde kurulan taziye çadırına giden sanığın, çadırdaki yasa dışı posterlerin kaldırılmasını isteyen dönemin Emniyet Müdürü Murad Hoş'a hakaret ettiği belirtildi.

Dosyadaki deliller, görüntü kayıtları ve tanık ifadelerinden sanığın kamu görevlilerinin görevini yapmasına engel olmak için cebir ve tehditte bulunduğu kaydedilen kararda, Botan'ın yasa dışı posterlerin kaldırılması için olay yerine gelen Hoş'u tehdit ederek görevini yaptırmamak amacıyla direnerek atılı suçu işlediği anlatıldı.

- Terör örgütünü meşru gösterecek yöntemlere başvurmuş

Botan'ın, Van'da katıldığı toplantılarda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve terör örgütüne yönelik övücü konuşmalar yaptığı kaydedilen kararda, şu ifadeler yer aldı:

"3 farklı tarihte yaptığı konuşmalarla değerlendirildiğinde sanık, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapmıştır. PKK/KCK terör örgütünün kolu olan YPG-YPJ'ye, ölen terör örgütü mensuplarına yücelik atfettiği, kişileri cebir ve şiddet içeren eylemlerde bulunmaya teşvik ettiği, dosya kapsamında sabittir.

Yaptığı konuşmalar, PKK/KCK silahlı terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren eylemlerini meşru gösterecek nitelikte olması nedeniyle ifade özgürlüğü sınırlarını aşmıştır ve bu kapsamda değerlendirilemeyecektir."

- Terör örgütü ile bağını kesmemiş

Kararda, sanığın daha önce de "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yargılandığı ve hakkında mahkumiyet kararı verildiği anımsatıldı.

Dosyanın halen Yargıtay'da temyiz aşamasında olduğu belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanık, hakkında daha önce silahlı terör örgütüne üye olma suçundan mahkumiyet kararı verilmesinden (dosya kapsamına göre hukuki ve fiili kesinti gerçekleştikten) sonra silahlı terör örgütü PKK ile organik bağını koparmamış, eylemlerine süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz edecek şekilde devam etmiştir.

Hukuki ve fiili kesinti gerçekleştikten sonra sanık, PKK/KCK silahlı terör örgütü ile organik bağını kesmeyerek silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın hiyerarşik bağı altında eylemlerine devam etmiştir. Olaylar değerlendirildiğinde sanık, PKK/KCK silahlı terör örgütünden aldığı talimatla yaptığı eylemlerle silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlemiş ve eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nin 314/2 maddesi uyarınca cezalandırılmasına karar verilmiştir."