FETÖ elebaşı onu falakaya yatırmış

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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ifadesi alınan Ü.A, FETÖ şüphelisi Ahmet Güneş; örgüt elebaşısı Gülen'in, Adil Öksüz ve Mustafa Yeşil'e, yemek yediği tabak ve materyalleri, kanserojen etki yaratır diye normal deterjan yerine arap sabunu ile yıkattırdığını anlattı. Yine bir defasında Güneş, Öksüz ve Yeşil'in, tabak ve kaşıkları normal deterjanla yıkadıklarını ancak Gülen'in yemek esnasında bunları koklayarak durumu fark ettiğini ve kendilerini falaka denilen usulle dövdüğünü anlatmıştı" dedi. İstanbul ağır ceza mahkemesinde görülen bir FETÖ davasının ek dosyasında, soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan ve kimlik bilgilerinin gizli kalmasını isteyen Ü.A'nın, elebaşı Fetullah Gülen'in, örgüt mensuplarına şiddet gösterdiğine dair beyanları yer aldı. Sorulan sorulara cevap veren ve bildiklerini anlatan Ü.A'nın, "bilgi alma tutanağında" geçen ifadesine göre, öğretim görevlisi olduğu üniversite yıllarında, örgütün "molla" diye tabir edilen mensuplarından olan FETÖ şüphelisi Ahmet Güneş ile tanıştığını belirtti. Ü.A, Ahmet Güneş'in "molla" olduğuna dair bilgileri diğer örgüt mensuplarından da duyduğunu aktardı.