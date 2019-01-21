O şirket tasfiye ediliyor

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CHP'li104 belediye ile iş yaptığı belirlenen FETÖ'cü Erkan Karaaslan'ın belediye ve kamu kurumlarına 'Danışmanlık' adı altında eğitim verdiği 'EYÖNTEM Eğitim ve Danışmanlık' şirketiyle ilgili kapatılma kararı alındı.İTO (İstanbul Ticaret Odası) kayıtlarına göre 'İptal' kararı verilen şirketin tek Yönetim Kurulu Üyesi Karaaslan gözüküyor. Şirketin İTO'ya kayıt tarihi ise 27 Ağustos 2012, sermayesi ise 50 bin TL. Karaaslan'ın tutuklandıktan sonra ortaklıktan ayrıldığı bir şirket de Kurumsal Akademi Eğitim ve Danışmanlık şirketi. 2 Mayıs 2016'da kurulan şirketin artık yeni sahibi Ebubekir D. olarak gözüküyor. Bu şirket de çok sayıda belediye ve kamu kurumlarına, 'Danışmanlık' hizmeti vererek yüklü miktarda paralar kazanmış.Karaaslan'ın FETÖ ile ilişkisi ortaya çıkıp tutuklanmasından sonra 'ihale çarkı kurulan' CHP'li belediyeler mercek altına alındı. FETÖ imamı Karaaslan'ın Sarıyer'den aldığı ihalelerle ilgili geçen ay AK Partili meclis üyeleri, Erkan Karaaslan ile Sarıyer Belediyesi'nin SAR-BEL şirketi arasında ne gibi bir bağlantı olduğunun araştırılması için bir önerge verdi. AK Partililerin, 'Erkan Karaaslan araştırılsın' önergesi CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedildi.