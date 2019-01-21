Samsun’da doktor damat adayına kız istedi

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanErdoğan önceki gün partisinin aday tanıtım toplantısı için gittiği Samsun'da bir doktora telefonda kız istedi. Samsun Valisi Osman Kaymak da Cumhurbaşkanı'na vekaleten genç çiftin nişan yüzüklerini taktı. Erdoğan, aday tanıtım toplantısı Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. İbrahim Hakkı Karakuş'un evlenmek istediği kızı kendisinin istemesi talebini geri çevirmedi. Erdoğan, Dr. Seçil Usul'un ailesini telefonla aradı.Genç kızın babasıyla görüşen Erdoğan, Seçil Usul'u İbrahim Hakkı Karakuş'a istedi. Kızın babasının olumlu cevap vermesi üzerine Erdoğan, "Daha sonra Allah nasip eder, fırsatlar el verirse nikâhta da beraber oluruz inşallah. Hayırlı olsun. Fazla uzatmayın. Hayırlı işte acele etmek lazım. Allah tamamına erdirsin" dedi. Karakuş da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öperek teşekkür etti. Bunun üzerine Samsun Valisi Osman Kaymak ve eşi Emine Kaymak, Seçil Usul ve İbrahim Hakkı Karakuş çiftinin nişan yüzüklerini Başkan Erdoğan'a vekaleten takarak, genç çifte mutluluklar diledi. Nişanda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da hazır bulundu.