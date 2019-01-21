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’te jandarma ekipleri ’ya nefes aldırmıyor

Jandarma birlikleri kar-kış demeden operasyonlarını sürdürüyor. Başarılı operasyonlarla Eruh kırsalında terör yerini huzura bıraktı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 10:23 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 10:24
Siirt’te jandarma ekipleri PKK’ya nefes aldırmıyor

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kar-kış demeden yürütülen başarılı operasyonlar sayesinde terör örgütü PKK'ya darbe üzerine darbe vuruluyor. Eruh ilçesinde düzenlenen operasyonla terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı sığınaklarda gizlenen çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birlikleri Eruh ilçe kırsalında operasyonlarını aralıksız devam ettiriyor. Alınan istihbaratları değerlendiren jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonlarda yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınaklarda çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdi. Jandarmanın başaralı operasyonları sayesinde bölgede adeta kuş uçurtulmuyor.

Devam eden operasyonlar sayesinde büyük kayıplar veren teröristleri takibe alan jandarma komanda birlikleri uzun yıllar bölgede yaşanan terörü bitirerek huzurun hakim olmasını sağlıyor. Huzurun hakim olduğu Eruh kırsalında vatandaşlar yıllar sonra rahat bir nefes aldı.

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Siirt’te jandarma ekipleri PKK’ya nefes aldırmıyor
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