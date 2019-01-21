Taciz ettiği küçük çocuğu öldüren cani hakkında ağırlaştırılmış müebbet!

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran bir aile 8 yaşındaki oğulları Raed Eşram'ın kaybolduğunu söylemiş, kısa süre ardından küçük çocuğun öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Raed'i öldürdüğünü itiraf eden komşu Asad Jan hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir televizyon kanalında yayınlanan programda Raed Eşram'ın kaybına ilişkin yayın yapılması üzerine polis ekiplerince Raed Eşram'ın bulunduğu ikamete gidilerek araştırmalar yapıldığı belirtildi. Araştırmalarda, Asad Jan isimli bir şahıs ile maktul Raed'ın birlikte eve girdikleri, Asad Jan'ın evden çıkarak el arabası ile tekrar aynı ikametine girdiği, bir süre sonra Asad Jan'ın bu el arabası üzerine çuval ile evden çıkarak gittiği belirlendi. Akabinde Asad Jan'ın el arabası olmadığı halde eve tekrar geri döndüğünü öğrenmeleri üzerine kolluk kuvvetlerinin çevrede yapılan kamera görüntüsü tespitinde bir takım görüntüler ele geçirildi. Bu ele geçirilen kamera görüntülerinin izlenmesi neticesinde olayın doğrulandığının anlaşıldığı iddianamede kaydedildi.

Kollukça düzenlenen görüntü izleme tutanağına da yer verilen iddianamede, Cebeci Mahallesi'nde bir bina önünde bulunan kamera görüntülerine göre, şüpheli Asad Jan'ın el arabası içerisinde çuvala benzer bir şeyler götürdüğünün görüldüğü belirtildi. Yine Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri görüntüleri incelendiğinde ise şüpheli Asad Jan'ın çöp konteynırı birkaç sokak geçtikten sonra el arabası boş olduğu görülecek şekilde yoluna devam ettiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Bu sırada şüpheli Asad Jan isimli şahsın kolluk kuvvetlerince ivedilikle yakalama çalışmalarına başlandığı, şüphelinin Ümraniye'de bir adreste olduğunun tespit edilmesi üzerine düzenlenen operasyonla yakalandığı ifade edildi.

CANİ SUÇU İTİRAF ETTİ

Asad Jan savcılıkça alınan ifadesinde, maktulü 1,5 - 2 yıldır tanıdığını, maktulün ailesi ile aynı muhitte ikamet ettiklerini, zaman zaman maktul ile karşılaştıklarında ona harçlık verdiğini, yine olay günü maktul ile bakkalda karşılaşmaları üzerine ona bakkaldan kek alarak maktul ile birlikte kendisinin oturduğu eve gittiklerini belirtti. Maktulün daha önce de kendi evine geldiğini, eve geldiklerinde kimse olmadığını görmesi üzerine maktul ile cinsel ilişkiye girmek isteyerek maktulün yanağından öptüğünü, maktulün kendisinin niyetini anlaması üzerine kendisine hitaben 'Seni babama söyleyeceğim' diyerek bağırması üzerine 'Söyleme' dediğini ileri sürdü. Yine maktulün kendisine 'Seni anneme babama söyleyeceğim' demesi üzerine maktulün ailesinin bu olayı öğrenmesinden korkması neticesinde elleri ile maktulü boğarak öldürdüğünü, maktulün cesedini ise yok etmek için evde bulunan bir çuvala koyarak el arabası ile çöp konteynerine götürdüğünü itiraf etti. Cesedini çöp konteynerine attığını, olay nedeniyle pişman olduğunu ifade etti.

Kolluk ekiplerince yapılan çalışmalarda Raed Eşram'ın bedeni şüphelinin belirttiği çöp konteynerinde bulunmaması üzerine çöplerin boşalttığı İstanbul Kemerburgaz'daki tesiste olay yeri inceleme

uzmanlarınca çalışma başlatıldığı kaydedildi. Günler süren çalışmalar sonucunda maktulün bedenine ulaşılamadı.

İddianamede, "Her ne kadar maktule ait cesedin bulunamamış olmasına rağmen izah edilen soruşturma içeriği, müşteki ve tanık beyanları, şüphelinin ikrar içeren kollukta ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ayrıntılı savunması ve maktulün son olarak şüpheli ile birlikte kamera görüntülerine girmesi göz önüne alındığında şüphelinin üzerine atılı 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kasten öldürme' suçunu işlediğine dair kesin deliller bulunduğu sonuç ve kanaatine varılmaktadır" denildi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 30 YIL

Şüpheli hakkında 'Çocuğun Cinsel İstismarı', 'Cinsel Amaçla Çocuğu Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Bir Suçu Gizlemek, Delillerini Ortadan Kaldırmak veya İşlenmesini Kolaylaştırmak ya da Yakalanmamak İçin Çocuğu Kasten Öldürme' suçları kapsamında ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istendi. Asad Jan ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.