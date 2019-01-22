Hayalim gerçek oldu

BUGÜN NELER OLDU

BaşkanErdoğan'ın, aday tanıtım toplantısı için gittiği Samsun'da telefonla ailesini arayarak Seçil Usul'la söz kestiği genç doktor İbrahim Hakkı Karakuş SABAH'a konuştu.Vezirköprü ilçesinde görev yapan Karakuş, " Sayın Cumhurbaşkanımın çalışma ekibinden bir arkadaşım vardı. Cumhurbaşkanımızın Samsun'a geldiği gün kendisini aradım ve olayı anlattım. Kendileri de Cumhurbaşkanımızın çok yoğun bir programı olduğunu ama bir fırsat bulduğunda ileteceğini söyledi. Ben de Cumhurbaşkanımızın toplantı yaptığı salona gittim. Kendileri beni kabul etti ve durumu anlattım. Kendileri de telefonla arayarak, hayırlı işlerin geciktirilmemesi gerektiğini söyledi. Yakın çevreme hep, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın ocağında pişmek ve gelecek yarınlarda bu şekilde hareket etmek istiyorum' derdim. Çünkü, Sayın Cumhurbaşkanımızın azmi, kararlılığı ve inancı yıllardır bizlere örnek oldu. Benim Cumhurbaşkanımıza olan gönülden muhabbettim ve kendilerinden öğrendiğimiz kararlı duruş, inanarak hareket etme ve tabi ki Cumhurbaşkanımızın gençlere verdiği değer sayesinde böylesi güzel saatler yaşadık. 3 yıl önce Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1'incilikle bitirdim.Cumhurbaşkanımız belki bizim mezuniyet törenine katılır diye hayal ettim ama olmadı. Söz kesmeye kısmetmiş. Kendileri hayatımın en mutlu günlerinden birine vesile oldu. Hem de elini öpme fırsatını buldum. O an çok mutlu oldum. Sonrasında zaten Samsun Valisi Osman Kaymak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın katılımlarıyla nişan yüzüklerimiz takıldı" dedi.