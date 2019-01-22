Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > "Hrant'ın arkadaşı olarak kariyer yapanlar..."

"Hrant'ın arkadaşı olarak kariyer yapanlar..."

Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan, cinayetinde yaşanan gelişmelerle ilgili önemli bir yazı kaleme aldı. Kendisini Hrant'ın arkadaşı olarak tanıtarak kariyer planı yapan isimlerin Dink cinayetine ilişkin bazı gerçekleri örtbas etmeye çalıştığını ifade eden Kaplan, "Üzerinden 12 yıl geçen Hrant Dink cinayeti de, Ergenekon soruşturmasının başlatılmasına karşı gelecek tepkilere 'dalgakıran' olması için kullanılacaktı. Buna ise en çok 'Hrant'ın Arkadaşları' içerisinden çıkanlar vesile olacaktı. O kadar ki, 'nün gerçek yüzü inkar edilemez biçimde ortaya çıktığında dahi FETÖ'nün cinayetteki rolünü örtbas etmeye ve tahfif etmeye yönelik çabalarını sürdürenler çoğunluktaydı." dedi.

Giriş Tarihi: 22.1.2019 09:25 Güncelleme Tarihi: 22.1.2019 09:42
Hrant'ın arkadaşı olarak kariyer yapanlar...

HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN ÖNEMLİ BAŞIKLAR:

Trabzon'da, 5 Şubat 2006 tarihinde Santa Maria Katolik Kilisesi Rahibi Andrea Santoro öldürüldü. Mayıs 2006'da, Cumhuriyet gazetesine üç saldırı oldu. Ancak atılan bombalar patlamadı. Hatta en son saldırganların, "Allahu ekber" diyerek polis çemberine kadar gelip attıkları el bombaları da pimi çekilmiş olmalarına rağmen patlamadı.

19 Ocak 2007'de, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink öldürüldü. 18 Nisan 2007 tarihinde, Malatya Zirve Yayınevi'nde üç kişi boğazları kesilerek katledildi.

Türkiye'de bir yandan basın özgürlüğü diğer yandan Hıristiyanların hayat hakları tehlike altında olduğu yerli ve yabancı basında öne çıkan temaydı.
Ve 12 Temmuz 2007 günü, Ümraniye'deki bir evde bulunduğu söylenen el bombaları üzerinden Ergenekon soruşturması başlatıldı.
Türkiye'de bir derin devlet vardı. Onun işlediği cinayetler, yıktığı hükümetler, çektirdiği acılar da vardı. Ancak bilmediğimiz, toplumdaki derin devlet algısını suiistimal ederek, kendi derin devletini inşa etmeye girişmiş olan FETÖ'cülerdi.

Üzerinden 12 yıl geçen Hrant Dink cinayeti de, Ergenekon soruşturmasının başlatılmasına karşı gelecek tepkilere 'dalgakıran' olması için kullanılacaktı. Buna ise en çok 'Hrant'ın Arkadaşları' içerisinden çıkanlar vesile olacaktı. O kadar ki, FETÖ'nün gerçek yüzü inkâr edilemez biçimde ortaya çıktığında dahi FETÖ'nün cinayetteki rolünü örtbas etmeye ve tahfif etmeye yönelik çabalarını sürdürenler çoğunluktaydı. 'Hrant'ın Arkadaşı' olarak kariyer yapanlar, cinayetteki FETÖ izi netleşmeye başladığında dahi FETÖ kanallarında ve gazetelerinde çalışmakta, 'paralel devlet' iddialarına burun kıvırmakta beis görmediler.

HİLAL KAPLAN'IN YAZISINDAN SATIRBAŞLARI:

15 Temmuz ihanetine giden süreçte ilk kurşun! Hrant Dink ölümünün 12.yılında anılıyor...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
"Hrant'ın arkadaşı olarak kariyer yapanlar..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN