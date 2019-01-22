‘Suriye’deki tehdit bertaraf edilecek’

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fırat'ın doğusunda, Suriye'nin kuzeyinde ortaya çıkan tablo, Türkiye için birinci dereceden tehdittir ve Türkiye Cumhuriyeti bu tehdidi bertaraf edecektir" dedi. AK Parti MYK dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Çelik, toplantı sonrası yaptığı diğer açıklamalarda da özetle şunları kaydetti:(Erdoğan'ın Fazıl Say konserine katılımı) Sanatçımıza teşekkür ediyoruz. Hepimiz çok etkilendik. Dinamik bir salondu. Fazıl Say'la gurur duyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız kulise geçerek bir sohbet oldu. Önemli bir hatırlatmada bulundu. Truva Destanı hemen her yerde edebiyata sinmiş durumda. Cumhurbaşkanımız şu anekdotu nakletti: Yunanlılar'ın İzmir'e doğru geri çekilirken Yunan tarihçiler, Atatürk'ün "Truva'nın intikamını aldık" dediğini söyledi. Değerli tarihçimiz Murat Bardakçı'nın da bu konuda yazıları vardı.(Suriye'deki gelişmeler) YPG terör örgütünün DEAŞ'a karşı desteklenmesi Türkiye'ye karşı terör örgütünün lehine bir durumu ortaya çıkarıyor. Afganistan bu hale, aynı mantıkla geldi. Bu tablo hür dünyanın canını yakıyor. En önemlisi de Afganistan, Suriye halkının canını yakıyor. Akdeniz'de bir Afganistan oluşturacak politikalardan uzak durmak gerekir. YPG-PYD'ye TIR'lar dolusu silah gönderirseniz, hele hele Türkiye Cumhuriyeti gibi NATO müttefikinize karşı olursanız bu dünyanın bütün değerlerine, uymayan bir tablo çıkartır.(ABD askerlerine saldırı) Cumhurbaşkanımız da ifade ettiler. Başkan Trump'ı kararından caydırmaya dönük çabalar olarak görüyoruz. Çekilmeye kimler karşıdır? Bunu görebilmek için derin bir istihbarata ihtiyaç yoktur. Bu DEAŞ, PYD-YPG tarafından istismar edilmektedir.