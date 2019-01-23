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Başkan Erdoğan 50 ilde miting yapacak

Eda IŞIK
EDA IŞIK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019
Başkan Erdoğan 50 ilde miting yapacak
AK Parti'de belediye başkan adaylarının tanıtımı bu hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Erzurum, Gaziantep ve Antalya'da düzenleyeceği toplantılarla sona erecek. Böylece AK Parti bütün illerin belediye başkan adaylarını açıklamış olacak. Belediye meclis üyeliği adaylıkları için ise süreç devam edecek. AK Parti belediye meclis üyesi adaylarının listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edileceği 19 Şubat'a kadar tamamlayacak. Başkan Erdoğan'ın yerel seçim çalışmaları kapsamında 50 ile gitmesi planlanıyor. Öte yandan AK Parti adaylara ilişkin güncel rakamları paylaştı. Buna göre bugüne kadar 69'u il, 774'ü ilçe ve 387'si belde olmak üzere bin 230 belediye başkanı adayı kamuoyuna açıklandı.
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Başkan Erdoğan 50 ilde miting yapacak
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