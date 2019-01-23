Erdoğan ve Putin arasında yılın ilk görüşmesi

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki diplomasi trafiği hız kesmiyor. 2018'de 7 kez baş başa, 18 kez de telefon görüşmesi gerçekleştiren iki lider, 2019'daki ilk görüşmeyi ise bugün gerçekleştirecek.Başkan Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yapacağı günübirlik çalışma ziyaretinde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelecek.Program çerçevesinde iki ülkenin ilgili bakan ve yetkililerinin katılımıyla heyetler arası görüşmenin de yapılması planlanıyor.İki lider, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra Suriye başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Başkan Erdoğan ve Putin'in görüşme trafiği, bugün Moskova'da gerçekleşecek buluşmadan sonra da devam edecek. Başkan Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla Türkiye, Rusya ve İran arasındaki Üçlü Zirve'nin önümüzdeki aylarda yapılması planlanıyor.Başkan Erdoğan'ın bu önemli ziyareti öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün akşam Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.