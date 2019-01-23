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Fuat Oktay'dan, Malta Cumhurbaşkanı onuruna yemek

, onuruna akşam yemeği verdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 23.1.2019 19:24 Güncelleme Tarihi: 23.1.2019 19:27
Fuat Oktay'dan, Malta Cumhurbaşkanı onuruna yemek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca onuruna akşam yemeği verdi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki yemek basına kapalı gerçekleştirildi.

Yemeğe, Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca'nın eşi Edgar Preca'nın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakan Yardımcıs�� Gonca Yılmaz Batur, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal katıldı.

Başkan Erdoğan Moskova'da

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Fuat Oktay'dan, Malta Cumhurbaşkanı onuruna yemek
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