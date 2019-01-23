Komutanın kardeşinden cenazede CHP sitemi!

44'üncü Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Servet Yörük'ün ablası Seniha Gültekin, hayatını kaybetti. Samsun Canik ilçesi Teknepınar Camisi'nden önceki gün cenazesi kaldırılan Seniha Gültekin, aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Canik Belediye Başkanı Osman Genç ile birlikte katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Servet Yörük ile Özgür Gültekin'in acısını paylaştı ve diğer aile fertlerine 'başsağlığı ve sabır' dileklerini iletti.

CHP'YE AĞIR ELEŞTİRİLER

Cenazede CHP'yi temsilen kimsenin katılmamasına sitem eden Seniha Gültekin'in kızkardeşi Birsen Yörük Çalışkan, facebook hesabından sitem mesajı yayınlayarak tepki gösterdi. Çalışkan mesajında, Hepsi CHP'li olan ailemizde, cenazemizi AKP'liler yolcu etti. Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer başkanlar hazır bulundular. Ben ne mi yaptım. Dişlerimi sıktım.. Dişlerimi diye" mesajını yayınladı. Mesajla ilgili çok sayıda yorum yapılırken, parti genel merkezinin tutumundan dolayı halktan kopulduğuna yönelik eleştiriler geldi. Orgeneral Servet Yörük, 2010 yılında orgeneralliğe terfi ettikten sonra sırasıyla 2'nci Ordu Komutanı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı ve Jandarma Genel Komutanı olarak atandıktan sonra 2014 yılında emekliye ayrılmıştı.