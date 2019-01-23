Metin Feyzioğlu'ndan sosyal medyadaki seçim iddialarına sert tepki!

Kocaeli Barosu'nu ziyaretinde gazetecilerle bir araya gelen Feyzioğlu, TBB'nin üyelerine yönelik eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Feyzioğlu, bir gazetecinin sorusu üzerine de sosyal medyadaki sandığı itibarsızlaştırmak adına ortaya atılan iftiralara yönelik açıklama yaptı. Metin Feyzioğlu, "Sosyal medyada 'bilmem kaç bin ölü oy kullanıyor', 'bir çiftlikte 20 bin kişi yazılmış, orada 5 bin kişi yığılmış' gibi, 'dayımın oğluna bir arkadaşı söylemiş kesin bilgi yayın' gibi paylaşımların arkasında Türkiye'de sandığı itibarsızlaştırıp müdahale zemini arayan küresel güçlerin gayet planlı operasyonu vardır." dedi.

İşte Feyzioğlu'nun o açıklamaları:

"Sandığı elde somut delil yokken güvensiz ilan etmek Türkiye üzerinde oynandığından zerre kadar şüphe duymadığımız, tüm Orta Doğu'yu şekillendirmeyi amaçlayanların Türkiye'yi de dahil ettikleri planın bir parçasıdır çünkü sandığı güvensiz ilan edilmiş bir memlekete uluslararası kamuoyunun desteğiyle küresel güçler gizli ya da açık müdahale yetkisi kendilerinde görmeye başlarlar. Suriye'ye müdahale böyle olmuştur, Irak'a müdahale böyle olmuştur, Libya'ya müdahale böyle olmuştur. Mısır, Cezayir böyle karışmıştır."

"ALSINLAR ELLERİNE LİSTELERİ ÇIKSINLAR SAHAYA TEK TEK TESPİT ETSİNLER"

Tüm siyasi partilerin tespitini yapmak zorunda olduğunu belirten Feyzioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Benim oyumu, benim irademi kanunun korumakla görevli kıldığı yer siyasi partidir. O siyasi partiler ilçe binalarında ya da sosyal medya klavyeleri önünde dedikodu yapacağına, iktidar muhalefet beni ilgilendirmiyor, alsınlar ellerine listeleri çıksınlar sahaya tek tek tespit etsinler, tutanaklarını tutsunlar ilçe seçim kurullarına, oradan sonuç alamazlarsa YSK'ya delilleriyle birlikte götürsünler.

SANDIĞI İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞANLAR...

Sosyal medyada 'bilmem kaç bin ölü oy kullanıyor', 'bir çiftlikte 20 bin kişi yazılmış, orada 5 bin kişi yığılmış' gibi, 'dayımın oğluna bir arkadaşı söylemiş kesin bilgi yayın' gibi paylaşımların arkasında Türkiye'de sandığı itibarsızlaştırıp müdahale zemini arayan küresel güçlerin gayet planlı operasyonu vardır. O yüzden ben herkesi sorumlu davranmaya davet ediyorum.