Şehitlerin ruhu askerimize güç veriyor

ZeytinDalı Harekâtı sırasında PKK/YPG'li teröristlerin Afrin'den attıkları roketlerle hayatını kaybeden 27 sivilden ikisi olan Fatma Avlar (17) ve Muzaffer Aydemir'in (72) ailesi SABAH'a konuştu. Aydemir, geçen yıl 24 Ocak'ta Kilis'te, Avlar 31 Ocak'ta Hatay Reyhanlı'da şehit oldu. Kızının acısına rağmen ayakta durmaya çalışan baba Ahmet Avlar "Kahraman Mehmetçiğimizi, devletimizi ve Cumhurbaşkanımız'ı gönülden ve sonuna kadar destekliyoruz. Mehmetçikler, kızımın ve diğer tüm şehitlerimizin ruhuyla görevini kahramanca yerine getiriyor. Rabbim yardımcıları olsun. Onlar için her gece dua ediyoruz" dedi. Ahmet Avlar, "Zeytin Dalı Harekâtı olmasaydı, bugün Reyhanlı olmazdı. Sonsuz destek veriyoruz ve her zaman devletimizin yanındayız. Bütün devlet büyüklerimiz sağolsun, hepsi yanımızda oldu. İnşallah 31 Ocak'ta mevlidimiz var. Devletimizden sadece bir ricamız var. O da kızımın terör mağduru değil de şehit statüsünde sayılması. Kızım, Allah katında şehittir, devletimizin yanında da şehit sayılmasını istiyoruz" dedi. 24 Ocak'ta Afrin'den Kilis'teki Çalık Camisi'ne atılan kalleş roketle şehit düşen Muzaffer Aydemir'in oğulları Ahmet Aydemir ve Aziz Aydemir da "Babamızın ruhu hem bizimle hem de kahraman Mehmetçiklerle. Geçtiğimiz hafta bizi müftülükten aradılar. Kilis Çalık Camisi'nde anısına bir köşe yapılacakmış. Çok mutlu olduk. Babamız şehit olduktan sonra devletimiz her türlü yardımı yaptı. Bize sahip çıktılar. Allah razı olsun. Rabbim tüm Mehmetçiklerimizi, korusun" dedi. Avlar ve Aydemir ailelerinin ortak mesajı da var: Bizler bugün "Silahlarınızı alın ve Suriye'de gidin" denilirse gitmeye hazırız.