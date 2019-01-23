Türkiye ve KKTC arasında ehliyet anlaşması

Bakanlık Konferans Salonu'nda düzenlenen imza törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan katıldı. Bakan Tolga Atakan, iki ülke arasında çok önemli bir adım attıklarını söyledi. Bakan Atakan, "Özellikle Türkiye'de eğitim, öğrenim, çalışma amacıyla bulunan KKTC vatandaşlarının, karşılıklı olarak geçerliliği yetkili makamlar tarafından verilmiş sürüş ehliyetlerinin çevrilmesine yönelik bir anlaşma olacak. Bu anlaşmayla son derece iyi ilişkiler içerisinde olan yavru vatanla ana vatanın daha da bu ilişkileri pekiştirmesi ve ciddi bir mağduriyetin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Bundan dolayı son derece mutluyuz" dedi.

'MAĞDURİYET GİDERİLMİŞ OLDU'



Bakan Süleyman Soylu, anlaşmanın her iki ülke için hayırlı olmasını diledi. Anlaşmanın imzalanmasından dolayı mutluluk duyduğunu söyleyen Bakan Soylu, şöyle konuştu: "Hem KKTC'deki vatandaşlarımız hem Türkiye'deki vatandaşlarımızın karşılıklı olarak her iki noktadan özellikle bu ehliyet konusunda karşı karşıya kaldıkları mağduriyet böylece giderilmiş oldu. Ve her iki tarafta da bir ehliyet değişimi söz konusudur, karşılıklı tanıma söz konusudur. İnanıyorum ki yakın zamanda da hem KKTC Meclisi'nde hem TBMM'de imzaladığımız anlaşma geçerek, hem bizim orayla ilişkili vatandaşlarımız karşılıklı olarak bu mağduriyet giderilecektir."







İMZALAR ATILDI



Daha sonra her iki bakan tarafından ulusal sürücü belgelerinin ve sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimi anlaşması imzalandı. İmzalanan anlaşma ile ulusal sürücü belgelerinin ve sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak geçerliliği sağlanacak. İmza töreninde ayrıca Bakan Atakan tarafından Bakan Soylu'ya 'sürüş ehliyeti' verildi.