9’u mahrem imam 63 kişiye gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, askeri okullara örgüt elemanlarının sızmasını sağlayan, örgütsel tabirle sözde "imam" olarak geçen, üst düzey yönetici durumundaki 9 sivil hakkında gözaltı, yakalama, arama ve el koyma kararları çıkarıldı. Bu şüphelilerin geçmişte herhangi bir idari veya adli işlem uygulanmayan kişiler oldukları ve itirafçıların ifadelerinden yola çıkılarak deşifre edildikleri belirtildi. Soruşturma dosyasında, FETÖ'nün TSK'ya sızdırdıkları örgüt mensubu askerlerden sorumlu olan mahrem imamların, askeri birlikler ve personel hakkında bilgi topladıkları dile getirildi.Adana'da aralarında örgütün sözde Seyhan büyük bölge eyalet imamı ile avukat, meslekten ihraç edilen eski polisler, özel kurumlarda çalışan öğretmenlerin de bulunduğu, 6 ByLock kullanıcısı 13 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheli de aranıyor. Erzurum'da örgüt imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla bağlantı kurdukları belirlenen 10 muvazzaf asker gözaltına alındı. Malatya merkezli 7 ilde yapılan operasyonda 10 kişi yakalandı. Malatya'da yapılan iki ayrı operasyonda da 10 kişi gözaltına alındı. Eskişehir'de biri muvazzaf astsubay 2, Tekirdağ'da 2 şüpheli yakalandı. Van'da ise 7 rütbeli asker gözaltına alındı.Van'da düzenlenen başka operasyonda gözaltına alının ve itirafçı olan bir üstteğmen örgüt yöneticileriyle TicToc isimli bir uygulama üzerinden iritbata geçtiğini anlattı. Kırıkkale merkezli 11 ilde yapılan operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.